Mindeord Hans Kongelige Højhed Prins Henrik 11. juni 1934 – 13. februar 2018 Det er med sorg, at Vaabenhistorisk Selskab har modtaget budskabet om, at vor tidligere protektor Hans Kongelige Højhed Prins Henrik er afgået ved døden tirsdag den 13. februar 2018 kl. 23:18. Hans Kongelige Højhed Prinsen var Selskabets protektor fra 1976 til 2007. Vaabenhistorisk Selskab vil med taknemmelighed mindes Hans Kongelige Højheds indsats som Selskabets altid hjælpende protektor. Prinsen stillede altid op ved Selskabets store arrangementer. Således ved Selskabets 50 års jubilæum på Frederiksberg Slot i 1982, og ved Selskabets store Jubilæum i 2007 på Koldinghus, hvor han overdrog sit protektorat for Selskabet til sin søn Hans Kongelige Højhed Prins Joachim. Som medlem af Vaabenhistorisk Selskab gjorde han Selskabet den ære og glæde ved i 2009 sammen med Hendes Majestæt Dronningen at besøge Selskabets udstilling på Nyborg Slot om Slaget ved Nyborg i 1659. Hans Kongelige Højhed prins Henrik var et meget opmærksomt menneske, der takkede for Aarbøgerne og tillagde dem en store betydning for Selskabets omdømme. Selskabet vil med taknemlighed mindes Hans Kongelige Højhed Prins Henrik. Æret været hans minde. På Præsidiets vegne Kay Søren Nielsen Præsident